Manières Noires – Librairie Occitane 42 rue Haute Vienne Limoges, 4 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Expositions de gravure de dix artistes de l’atelier limousin Eau forte.

Les artistes : Véronique Beaure d’Augères, Marylène Chalmin, Niurka Iñurrieta, Martine Marion, Françoise Pecher, Françoise Perrais, Isabelle Serve, Jan-Marc Simeonin, Marianne Tixeuil & Annie Veyriras.

Le vernissage de l’exposition aura lieu mercredi 5 juillet à 18h, en présence des artistes.

Exposition ouverte aux horaires d’ouverture de la Librairie Occitane.

mardi & jeudi 15h-19h, mercredi & vendredi 10h-13h / 15h-19h, samedi 10h-13h / 15h-18h.

Attention horaires d’été du 7 au 27 août : Fermeture à 18h tous les jours..

2023-07-04 fin : 2023-09-02 . .

42 rue Haute Vienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Engraving exhibitions by ten artists from the Limousin Eau Forte workshop.

The artists : Véronique Beaure d?Augères, Marylène Chalmin, Niurka Iñurrieta, Martine Marion, Françoise Pecher, Françoise Perrais, Isabelle Serve, Jan-Marc Simeonin, Marianne Tixeuil & Annie Veyriras.

The exhibition opening will take place on Wednesday July 5 at 6pm, in the presence of the artists.

Exhibition open during Librairie Occitane opening hours.

tuesday & Thursday 3pm-7pm, Wednesday & Friday 10am-1pm / 3pm-7pm, Saturday 10am-1pm / 3pm-6pm.

Please note summer opening hours from August 7 to 27: Closing at 6pm every day.

Exposiciones de grabados de diez artistas del taller lemosín Eau Forte.

Los artistas : Véronique Beaure d’Augères, Marylène Chalmin, Niurka Iñurrieta, Martine Marion, Françoise Pecher, Françoise Perrais, Isabelle Serve, Jan-Marc Simeonin, Marianne Tixeuil & Annie Veyriras.

El preestreno de la exposición tendrá lugar el miércoles 5 de julio a las 18.00 horas, en presencia de los artistas.

Exposición abierta durante el horario de apertura de Librairie Occitane.

martes y jueves de 15:00 a 19:00 h, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h / de 15:00 a 19:00 h, sábado de 10:00 a 13:00 h / de 15:00 a 18:00 h.

Horario de verano del 7 al 27 de agosto: cierre todos los días a las 18.00 h.

Druckgrafikausstellungen von zehn Künstlern des Limousin-Ateliers Eau forte.

Die Künstlerinnen : Véronique Beaure d’Augères, Marylène Chalmin, Niurka Iñurrieta, Martine Marion, Françoise Pecher, Françoise Perrais, Isabelle Serve, Jan-Marc Simeonin, Marianne Tixeuil & Annie Veyriras.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Mittwoch, den 5. Juli, um 18 Uhr in Anwesenheit der Künstler statt.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Librairie Occitane geöffnet.

dienstag & Donnerstag 15:00-19:00 Uhr, Mittwoch & Freitag 10:00-13:00 Uhr / 15:00-19:00 Uhr, Samstag 10:00-13:00 Uhr / 15:00-18:00 Uhr.

Achtung Sommeröffnungszeiten vom 7. bis 27. August: Schließung täglich um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Limoges Métropole