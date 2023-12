Exposition « Les petits formats » Stephan Guillais, Virginie Hervieu et Sophie Hutin 42 Rue Gambetta Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Vernissage vendredi 15 décembre à 17h..

Vendredi 2023-12-12 fin : 2023-12-22

42 Rue Gambetta

Coutances 50200 Manche Normandie



Exhibition « Les petits formats » Stephan Guillais, Virginie Hervieu and Sophie Hutin.

Opening Friday December 15 at 5pm. Exposición « Les petits formats » de Stephan Guillais, Virginie Hervieu y Sophie Hutin.

Inauguración el viernes 15 de diciembre a las 17.00 h. Ausstellung « Les petits formats » Stephan Guillais, Virginie Hervieu und Sophie Hutin.

