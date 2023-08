Nature et Patrimoine 42 rue du Rhin Munchhausen, 17 septembre 2023, Munchhausen.

Munchhausen,Bas-Rhin

La Maison de la Nature, la commune de Munchhausen et les associations locales vous proposent de découvrir un patrimoine d’exception : le Delta de la Sauer. Sorties, ateliers, stands…seront au programme de la journée organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

42 rue du Rhin

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est



The Maison de la Nature, the municipality of Munchhausen and the local associations invite you to discover an exceptional heritage: the Sauer Delta. Outings, workshops, stands… will be on the program of the day organized within the framework of the European Heritage Days.

La Casa de la Naturaleza, el municipio de Munchhausen y las asociaciones locales le invitan a descubrir un patrimonio excepcional: el Delta del Sauer. Excursiones, talleres y stands figuran en el programa de esta jornada, organizada en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Das Haus der Natur, die Gemeinde Munchhausen und die lokalen Vereine laden Sie ein, ein außergewöhnliches Kulturerbe zu entdecken: das Delta der Sauer. Ausflüge, Workshops, Stände…stehen auf dem Programm des Tages, der im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert wird.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg