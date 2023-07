Les Mardis de l’Eté au Village Fromager – Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge, 11 juillet 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir les Mardis de l’Eté du 11 juillet au 29 août de 10h à 17h à la fromagerie Graindorge. Entrée gratuite..

Vendredi 2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-08-29 17:00:00. .

42 rue du Général Leclerc Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Village Fromager invites you to discover its Summer Tuesdays from July 11 to August 29, from 10am to 5pm at the Graindorge cheese dairy. Free admission.

La Aldea del Queso le invita a descubrir los Martes de Verano, del 11 de julio al 29 de agosto, de 10.00 a 17.00 horas, en la quesería Graindorge. Entrada gratuita.

Das Käsedorf lädt Sie ein, die Sommerdienstage vom 11. Juli bis 29. August von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Käserei Graindorge zu besuchen. Eintritt frei.

