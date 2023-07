SUR LES TRACES DES PREMIERS MALKERS 42 Rue du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle, 13 juillet 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Découverte de l’agriculture de montagne et dégustation de Bargkass. Balade d’une durée de 2h30, 3 km et dénivelé positif de 160 mètres. Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace par téléphone ou par mail.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 14:00:00 fin : 2023-07-13 16:30:00. 0 EUR.

42 Rue du Ballon d’Alsace Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



Discover mountain agriculture and taste Bargkass. Walk lasts 2h30, 3 km and has a positive difference in altitude of 160 meters. Information and registration with the Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace by phone or e-mail.

Descubra la agricultura de montaña y pruebe el Bargkass. El paseo dura dos horas y media, tiene una longitud de 3 km y un desnivel positivo de 160 metros. Información e inscripciones en la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace por teléfono o correo electrónico.

Entdeckung der Berglandwirtschaft und Verkostung von Bargkass. Wanderung mit einer Dauer von 2,5 Stunden, 3 km und einem positiven Höhenunterschied von 160 Metern. Informationen und Anmeldungen bei der Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES