MINI-MARCHÉ DE NOËL 42, rue des Hauts de Mayenne Montreuil-sur-Maine, 1 décembre 2023, Montreuil-sur-Maine.

Montreuil-sur-Maine,Maine-et-Loire

Mini-marché de Noël à Montreuil sur Maine les vendredi 1er et samedi 2 décembre 2023..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

42, rue des Hauts de Mayenne

Montreuil-sur-Maine 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas mini-market in Montreuil sur Maine on Friday December 1 and Saturday December 2, 2023.

Mini mercado de Navidad en Montreuil sur Maine el viernes 1 y el sábado 2 de diciembre de 2023.

Mini-Weihnachtsmarkt in Montreuil sur Maine am Freitag, den 1. und Samstag, den 2. Dezember 2023.

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire