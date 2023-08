Fête de la rentrée de Saint-Maximin_2023 42 Rue des Fontaines Saint-Maximin, 3 septembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Petits et grands se préparent à la rentrée après les vacances estivales ! A cette occasion, retrouvons-nous tous pour la Fête de la Rentrée le dimanche 3 septembre, de 11h à 17h30, dans le parc de la Maison de l’Enfance à Saint-Maximin. Gratuit. Restauration sur place le midi.

42 Rue des Fontaines

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



Young and old alike are getting ready to go back to school after the summer vacations! Join us for the Fête de la Rentrée on Sunday, September 3, from 11 a.m. to 5:30 p.m., in the grounds of the Maison de l’Enfance in Saint-Maximin. Free admission. Catering on site at lunchtime

Tras las vacaciones de verano, grandes y pequeños se preparan para volver a la escuela Acompáñenos en la Fiesta de la Renta, el domingo 3 de septiembre, de 11.00 a 17.30 h, en el recinto de la Casa de la Infancia de Saint-Maximin. Entrada gratuita. Restauración in situ a mediodía

Groß und Klein bereiten sich nach den Sommerferien auf den Schulbeginn vor! Aus diesem Anlass treffen wir uns alle zum Fest der Einschulung am Sonntag, den 3. September, von 11:00 bis 17:30 Uhr im Park des Maison de l’Enfance in Saint-Maximin. Der Eintritt ist frei. Verpflegung vor Ort am Mittag

