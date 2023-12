NADIA LOMBART ET SES INVITÉES 42 RUE DES ECOLES Jarny Catégories d’Évènement: Jarny

Meurthe-et-Moselle NADIA LOMBART ET SES INVITÉES 42 RUE DES ECOLES Jarny, 1 décembre 2023, Jarny. Jarny,Meurthe-et-Moselle Vernissage

Exposition peinture et sculpture terre. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . 0 EUR.

42 RUE DES ECOLES

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Opening

Painting and clay sculpture exhibition Inauguración

Exposición de pintura y escultura en arcilla Vernissage

