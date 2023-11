A NOS MINEURS 42 RUE DES ECOLES Jarny, 27 novembre 2023, Jarny.

Jarny,Meurthe-et-Moselle

Exposition sur la vie des mineurs, un voyage au temps des mines de Lorraine

Objets et témoignages de familles de mineurs. Tout public

Vendredi 2023-11-27 09:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. 0 EUR.

42 RUE DES ECOLES

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition on the life of miners, a journey back in time to the mines of Lorraine

Objects and testimonials from miners’ families

Exposición sobre la vida de los mineros, un viaje en el tiempo a las minas de Lorena

Objetos y testimonios de las familias de los mineros

Ausstellung über das Leben der Bergleute, eine Reise in die Zeit der Minen in Lothringen

Gegenstände und Zeugnisse von Bergarbeiterfamilien

