FÊTE NATIONALE 42 RUE DES ECOLES Jarny, 13 juillet 2023, Jarny.

Jarny,Meurthe-et-Moselle

Manèges gratuits pour les enfants

Défilé de véhicules de secours des sapeurs pompiers de Jarny

Inauguration de l’Harmonie Municipale

Top Fanfare

Présence de mascotte

Cosmic Clic

Feu d’artifice et Bal Populaire. Tout public

Jeudi 2023-07-13 18:00:00 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

42 RUE DES ECOLES

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Free rides for children

Parade of emergency vehicles from the Jarny fire department

Inauguration of the Harmonie Municipale

Top Fanfare

Presence of mascot

Cosmic Clic

Fireworks and Popular Ball

Paseos gratuitos para niños

Desfile de vehículos de emergencia del cuerpo de bomberos de Jarny

Inauguración de la Banda Municipal

Fanfarria superior

Presencia de la mascota

Clic Cósmico

Fuegos artificiales y baile popular

Kostenlose Fahrgeschäfte für Kinder

Parade von Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr von Jarny

Einweihung der Harmonie Municipale (Stadtkapelle)

Top Fanfare

Präsenz von Maskottchen

Cosmic Clic

Feuerwerk und Bal Populaire (Volksfest)

Mise à jour le 2023-07-04 par MILTOL