Vente de caillettes 42 Rue de St Agrève Tence, 7 octobre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

L’Église protestante unie organise une vente de caillettes le samedi 7 octobre au presbytère de Tence..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

42 Rue de St Agrève Église Protestante Unie de Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The United Protestant Church is organizing a sale of caillettes on Saturday October 7 at the presbytery in Tence.

La Iglesia Protestante Unida organiza una venta de caillettes el sábado 7 de octubre en el presbiterio de Tence.

Die Vereinigte Protestantische Kirche organisiert am Samstag, den 7. Oktober, im Pfarrhaus von Tence einen Wachtelverkauf.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon