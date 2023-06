1, 2, 3 …ciné ! Atelier découverte 42 Rue de la République Le Blanc, 30 juin 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

1, 2, 3, Ciné ! revient et nous vous proposons un atelier son au cinéma animé par Jérôme Dupin de l’Astronef à Tours, pour découvrir comment sont fait les bruitages au cinéma et ce que ça apporte au film. A partir de 6 ans..

42 Rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



1, 2, 3, Ciné ! is back and we propose a sound workshop in the cinema animated by Jérôme Dupin from the Astronef in Tours, to discover how sound effects are made in the cinema and what it brings to the film. From 6 years old.

1, 2, 3, Ciné ! vuelve y proponemos un taller de sonido en el cine dirigido por Jérôme Dupin de Astronef en Tours, para descubrir cómo se hacen los efectos de sonido en el cine y lo que aportan a la película. A partir de los 6 años.

1, 2, 3, Ciné! ist wieder da und wir bieten Ihnen einen Workshop zum Thema Filmton an, der von Jérôme Dupin vom Astronef in Tours geleitet wird. Sie erfahren, wie Geräusche im Kino gemacht werden und was sie zum Film beitragen. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-23 par Destination Brenne