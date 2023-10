Ciné Danse : Des ronds et des bulles 42 rue de la République Le Blanc, 2 novembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Spectacle Ciné Danse : Des ronds et des bulles par la danseuse Céline Ravenel de la Cie L’Infraviolet. Ce spectacle s’adresse aux tout-petits dès 2 ans et aux adultes qui les accompagnent – Durée : 40 min.. Familles

Jeudi 2023-11-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 . 5 EUR.

42 rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Ciné Danse show: Des ronds et des bulles by dancer Céline Ravenel from Cie L’Infraviolet. This show is aimed at toddlers aged 2 and over and accompanying adults – Duration: 40 min.

Espectáculo de Ciné Danse: Des ronds et des bulles de la bailarina Céline Ravenel de la Cie L’Infraviolet. Espectáculo para niños a partir de 2 años y adultos acompañantes – Duración: 40 min.

Filmvorführung Ciné Danse: Des ronds et des bullelles von der Tänzerin Céline Ravenel der Cie L’Infraviolet. Diese Vorstellung richtet sich an Kleinkinder ab 2 Jahren und Erwachsene, die sie begleiten – Dauer: 40 Min.

Mise à jour le 2023-10-17 par Destination Brenne