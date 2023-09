Portes ouvertes au cinéma 42 rue de la République Le Blanc, 30 septembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Venez découvrir l’envers du décor, notamment la cabine de projection !

Informez-vous de la programmation des nouvelles saisons Ciné Culte et Jeune Public « 1.2.3… Ciné ! ».

Vous pourrez également rencontrer l’équipe du cinéma, bénévoles et salariés et vous informer sur les formules d’abonnement….

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

42 rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Come and discover what goes on behind the scenes, including the projection booth!

Find out about the programming for the new Ciné Culte and Jeune Public seasons « 1.2.3… Ciné!

You’ll also be able to meet the cinema team, volunteers and employees, and find out about subscription options…

Venga a ver lo que ocurre entre bastidores, ¡incluida la cabina de proyección!

Conozca la programación de las nuevas temporadas de Ciné Culte y Jóvenes Públicos « 1.2.3… ¡Ciné!

También podrá conocer al equipo del cine, a los voluntarios y al personal, e informarse sobre las opciones de abono…

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, insbesondere in die Vorführkabine!

Informieren Sie sich über das Programm der neuen Spielzeiten Ciné Culte und Jeune Public « 1.2.3… Ciné! ».

Sie können auch das Team des Kinos, Freiwillige und Angestellte, kennenlernen und sich über die Abonnementsformeln informieren…

Mise à jour le 2023-09-25 par Destination Brenne