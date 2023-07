Visite guidée d’une maison du XVIIIe siècle typique des Vosges du Nord 42 rue de la Libération Offwiller, 17 septembre 2023, Offwiller.

Offwiller,Bas-Rhin

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Venez découvrir un musée présentant la vie des ouvriers-paysans au XIXe siècle, leur habitat et leur vie domestique..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

42 rue de la Libération

Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Come and discover a museum presenting the lives of 19th-century peasant-workers, their housing and domestic life.

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Venga a descubrir un museo que presenta la vida de los campesinos obreros del siglo XIX, sus viviendas y su vida doméstica.

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBEWERBES] Entdecken Sie ein Museum, das das Leben der Arbeiter und Bauern im 19. Jahrhundert, ihre Wohnverhältnisse und ihr häusliches Leben vorstellt.

