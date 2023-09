LE P’TIOT SALON DE L’AGRICULTURE 42 Rue de la Costelle Fraize Catégories d’Évènement: Fraize

Vosges LE P’TIOT SALON DE L’AGRICULTURE 42 Rue de la Costelle Fraize, 16 septembre 2023, Fraize. Fraize,Vosges Animaux, exposants, animations, voyage à travers le temps, jeux en bois, …. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. 0 EUR.

42 Rue de la Costelle Hôpital

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Animals, exhibitors, entertainment, a journey through time, wooden games, … Animales, expositores, animaciones, un viaje en el tiempo, juegos de madera, etc. Tiere, Aussteller, Animationen, Reise durch die Zeit, Holzspiele, …

