DÉDICACE – JEAN-FRANCOIS ROTTIER 42 Rue Alexandre Legros Fécamp, 2 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Jean-François Rottier sera présent pour la parution de son nouveau roman intitulé « Les larmes de l’homme singe »..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

42 Rue Alexandre Legros Librairie Banse

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Jean-François Rottier will be present for the publication of his new novel, « Les larmes de l’homme singe ».

Jean-François Rottier estará presente con motivo de la publicación de su nueva novela, « Les larmes de l’homme singe ».

Jean-François Rottier wird anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Romans « Les larmes de l’homme singe » (Die Tränen des Affenmenschen) anwesend sein.

