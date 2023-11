DÉDICACE – MARIE VARIN 42 Rue Alexandre Legros Fécamp, 25 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Marie Varin sera présente pour une séance de dédicaces à la librairie Banse, le samedi 25 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.

L’occasion de découvrir ses albums pour enfants !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

42 Rue Alexandre Legros Librairie Banse

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Marie Varin will be on hand for a book signing at Banse bookshop on Saturday November 25, from 10am to 12pm and 2pm to 4pm.

An opportunity to discover her albums for children!

Marie Varin estará en la librería Banse para firmar libros el sábado 25 de noviembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.

Descubra sus libros para niños

Marie Varin wird am Samstag, den 25. November von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr für eine Signierstunde in der Buchhandlung Banse anwesend sein.

Die Gelegenheit, ihre Kinderbücher zu entdecken!

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche