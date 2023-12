Cinéma | Le Règne animal 42 Route de Luchac Jarnac Catégories d’Évènement: Charente

Jarnac Cinéma | Le Règne animal 42 Route de Luchac Jarnac, 20 décembre 2023, Jarnac. Jarnac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 20:45:00

fin : 2023-12-20 Les Cinémaniacs proposent la projection du film «Le Règne animal», à 20H45 à l’auditorium de Jarnac.

De Thomas Cailley

Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos

Genre Drame, Aventure, Fantastique

Nationalité France

Durée 2h 08.

Les Cinémaniacs proposent la projection du film «Le Règne animal», à 20H45 à l’auditorium de Jarnac.

De Thomas Cailley

Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos

Genre Drame, Aventure, Fantastique

Nationalité France

Durée 2h 08 EUR.

42 Route de Luchac Auditorium – Salle des fêtes

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-15 par Destination Cognac Détails Catégories d’Évènement: Charente, Jarnac Autres Code postal 16200 Lieu 42 Route de Luchac Adresse 42 Route de Luchac Auditorium - Salle des fêtes Ville Jarnac Departement Charente Lieu Ville 42 Route de Luchac Jarnac Latitude 45.685772 Longitude -0.185071 latitude longitude 45.685772;-0.185071

42 Route de Luchac Jarnac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jarnac/