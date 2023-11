Exposition de photos d’Eva Leger is coming back 42 Quai François Mitterrand La Ciotat, 20 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Eva Léger revient avec une nouvelle exposition photo à découvrir à la Galerie de L’Escalet..

2023-11-20 fin : 2023-11-26 . .

42 Quai François Mitterrand Gare de l’Escalet

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Eva Léger is back with a new photo exhibition at the Galerie de L’Escalet.

Eva Léger vuelve con una nueva exposición fotográfica en la Galerie de L’Escalet.

Eva Léger kehrt mit einer neuen Fotoausstellung zurück, die es in der Galerie de L’Escalet zu entdecken gibt.

