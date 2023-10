La Fonderie etc 42 Quai Bellevue Bléré, 4 novembre 2023, Bléré.

Bléré,Indre-et-Loire

Depuis maintenant 3 ans, le rendez-vous est pris le 1er week-end de novembre pour présenter les évolutions autour du chantier de reconversion de la friche industriel constituée de l’ancienne fonderie autocast..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:30:00. EUR.

42 Quai Bellevue

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the past 3 years, the 1st weekend in November has been the place to be to present the latest developments in the redevelopment of the former autocast foundry.

Desde hace tres años, el primer fin de semana de noviembre es el lugar de encuentro para informarse sobre los avances en la remodelación de la antigua fundición.

Seit nunmehr drei Jahren findet der Termin am ersten Novemberwochenende statt, um die Entwicklungen rund um die Baustelle zur Umgestaltung der Industriebrache, die aus der ehemaligen Autocast-Gießerei besteht, zu präsentieren.

