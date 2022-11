10 ans de Bulles de Bal, 2 soirées 42 place des Justices, Angers (49)

10 euros

avec Bal et soufflets, Bargainatt, Duo Artense, Les Frogs et Petit Piment 42 place des Justices, Angers (49) 42, Place des Justices 42 place des Justices, 49000 Angers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39217 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Vendredi : Bal des familles à 19h avec Bal et Soufflets, suivi du bal/tapas, avec Petit-Piment et les Frogs Samedi :-stage de violon avec Basile Brémaud de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. -stage de bourrées d’Auvergne avec Sarah Serec accompagnée par Hervé Capel de 13h30 à 16h30 -stage initiation aux danses folk de 14h30 à 16h30, gratuit. Grand pique-nique à 19h puis bal à 20h30 avec Duo Artense, Bal et Soufflets, et Bargainatt! Réservation pour les stages sur Helloasso Pas de réservation pour les bals. La jauge étant limitée, n’arrivez pas trop tard! source : événement 10 ans de Bulles de Bal, 2 soirées publié sur AgendaTrad

