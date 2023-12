« TRIO X LE MANS SONORE : LA MUSIQUE AU CINÉMA » 42, place des Comtes du Maine Le Mans, 25 janvier 2024, Le Mans.

Trio et Le Mans sonore proposent de découvrir la musique au cinéma à travers trois court-métrages. Réalisateurs.trices et compositeurs.trices seront présent pour évoquer avec le public leur travail..

Le dispositif Trio propose chaque année à La Cité du Film, un dispositif qui permet la rencontre entre producteurs, réalisateurs et compositeurs de musique de film. Cette résidence accouche de collaborations au moment de la réalisation de films et cette année, Le Mans Sonore propose de découvrir trois films issus de cette collaboration : « La photographe », de Alexander Graeff, musique composée par Irina Prieto Botella, « Langue maternelle » de Mariame N’Diaye, musique composée par Niki Demiller et « Becs et ongles » de Xavier Demoulin, musique composée par Stéphane Gassot. Une discussion avec le public est prévu avec chacun des réalisateurs.trices et compositeurs.trices.

