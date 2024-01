Dédicace Jean-François Garreau – Intimes convictions d’un médecin de campagne 42 Place de la République Pont-l’Abbé, samedi 13 janvier 2024.

Pont-l’Abbé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 12:30:00

Ayant été médecin de campagne pendant plus de quarante ans jusqu’en 2021, j’ai appris à rendre visite aux humains pour les aider à guérir. Partager leurs souffrances pour tenter de les soulager m’a construit : je suis devenu moi grâce à toi … Intimement convaincu que ma vie personnelle et professionnelle a été une véritable aventure humaine, je désire à présent vous présenter l’homme-médecin que je suis. Jean-François Garreau exerce en tant que médecin de campagne en Picardie pendant plus de quarante ans. Sa carrière le conduit doucement à la retraite en Bretagne, par des chemins humains – donc imparfaits. À travers cet ouvrage, il désire transmettre et recevoir les contenus de sa bouteille à la mer. Voudrez-vous l’ouvrir ?

42 Place de la République Librairie L’Aire de Broca

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne



