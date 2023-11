Calèche enchantée 42 Lieu-dit Le Bieu Tamerville, 16 décembre 2023, Tamerville.

Tamerville,Manche

La magie de Noël s’empare de Tamerville !

La calèche féerique du Vieux Moulin de Tamerville est de sortie les 16 & 17 décembre prochain.

Partagez un moment chaleureux et convivial à l’occasion d’un délicieux repas :

– Apéritif festif suivi de sa fondue aux trois fromages accompagnée de Noë de charcuteries et de salade.

– Bûche de Noël traditionnelle.

Tous ces produits seront issus de producteurs locaux.

La formule comprend :

– L’apéritif

– Les mises en bouche

– Le plat

– Boissons (cidre ou soft)

– Dessert

– Café ou thé

Durée : 3h – Tout publicl

Réservation nécessaire.

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . .

42 Lieu-dit Le Bieu

Tamerville 50700 Manche Normandie



The magic of Christmas takes hold of Tamerville!

The fairy-tale horse-drawn carriage of the Vieux Moulin de Tamerville is back on December 16 & 17.

Share a warm and friendly moment with a delicious meal:

– A festive aperitif followed by a three-cheese fondue served with charcuterie Noë and salad.

– Traditional Yule log.

All products will be sourced from local producers.

Package includes :

– Aperitif

– Appetizers

– Main course

– Drinks (cider or soft drinks)

– Dessert

– Coffee or tea

Duration: 3h – All audiencesl

Reservation required

¡La magia de la Navidad se apodera de Tamerville!

El carruaje de cuento de hadas del Vieux Moulin de Tamerville estará en escena los días 16 y 17 de diciembre.

Comparta un momento cálido y acogedor con una deliciosa comida:

– Aperitivo festivo seguido de una fondue de tres quesos servida con embutidos y ensalada.

– Tradicional tronco de Navidad.

Todos estos productos procederán de productores locales.

El paquete incluye :

– Aperitivo

– Aperitivos

– Plato principal

– Bebidas (sidra o refrescos)

– Postre

– Café o té

Duración: 3 horas – Todas las edades

Reserva obligatoria

Der Weihnachtszauber ergreift von Tamerville Besitz!

Die märchenhafte Kutsche der Vieux Moulin de Tamerville ist am 16. & 17. Dezember wieder unterwegs.

Teilen Sie einen warmen und geselligen Moment bei einem köstlichen Essen:

– Festlicher Aperitif, gefolgt von einem Fondue mit drei Käsesorten, begleitet von Noë mit Wurstwaren und Salat.

– Traditioneller Weihnachtsscheiterhaufen (Bûche de Noël).

Alle diese Produkte werden von lokalen Produzenten stammen.

Die Formel umfasst :

– Den Aperitif

– Die Appetithäppchen

– Der Hauptgang

– Getränke (Cidre oder Softdrink)

– Dessert

– Kaffee oder Tee

Dauer: 3 Stunden – Alle Altersgruppenl

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-16 par Attitude Manche