Balade effrayante et gourmande en calèche 42 Lieu-dit Le Bieu Tamerville, 31 octobre 2023, Tamerville.

Tamerville,Manche

ll était une fois, quelques téméraires voyageurs partis au crépuscule pour une balade en calèche. À bord de la très confortable diligence (elle est chauffée !), une table est dressée. Les appareils à fondue qui y sont disposés laissent échapper les volutes d’une appétissante fumée… C’est alors qu’à la faveur de la nuit, l’étrange cocher se lance dans un récit effrayant !

Le silence se fait… Captivés, les convives savourent en silence leur repas, bercés par le pas des percherons et par voix grave du maître des lieux…

Et si cette histoire était la vôtre ?

Pour cela, une seule chose à faire : réservez sans attendre votre place à bord et sortez votre déguisement du placard !

C’est parti pour une balade gourmande spéciale Halloween…

Durée : 3h – Tout public

Réservation nécessaire.

2023-10-31 18:00:00

42 Lieu-dit Le Bieu

Tamerville 50700 Manche Normandie



once upon a time, a few daring travelers set off at dusk for a ride in a horse-drawn carriage. Aboard the comfortable (and heated!) coach, a table is set. The fondue machines on board let out wisps of mouth-watering smoke… Then, under the cover of darkness, the strange coachman launches into a frightening tale!

Silence falls… Captivated, the guests enjoy their meal in silence, lulled by the steps of the percherons and the deep voice of the host?

What if this story were yours?

There’s only one thing to do: book your place on board now, and get your disguise out of the closet!

Let’s go for a special Halloween gourmet ride…

Duration: 3h – All ages

Reservation required

érase una vez unos viajeros atrevidos que, al anochecer, salieron a dar un paseo en coche de caballos. A bordo del confortable carruaje (¡con calefacción!), se dispuso una mesa. Las máquinas de fondue que había sobre la mesa dejaban escapar volutas de humo que hacían la boca agua… Entonces, al amparo de la oscuridad, el extraño cochero se lanza a contar una historia aterradora

Se hace el silencio… Cautivados, los invitados disfrutan de la comida en silencio, arrullados por los pasos de los percherones y la profunda voz del anfitrión..

¿Y si esta historia fuera la suya?

Sólo queda una cosa por hacer: ¡reserva ya tu plaza a bordo y saca tu disfraz del armario!

Vamos a dar un paseo gastronómico especial de Halloween…

Duración: 3 horas – Todas las edades

Reserva obligatoria

es war einmal ein paar wagemutige Reisende, die in der Abenddämmerung zu einer Kutschfahrt aufbrachen. An Bord der sehr komfortablen Kutsche (sie ist beheizt!) ist ein Tisch gedeckt. Aus den Fonduemaschinen, die darauf stehen, steigt appetitlicher Rauch auf… Im Schutz der Nacht beginnt der seltsame Kutscher mit einer gruseligen Geschichte!

Es wird still… Die Gäste sind gefesselt und genießen schweigend ihr Essen, gewiegt von den Schritten der Percherons und der tiefen Stimme des Gastgebers

Was wäre, wenn diese Geschichte Ihre eigene wäre?

Dann müssen Sie nur noch Ihren Platz an Bord reservieren und Ihre Verkleidung aus dem Schrank holen!

Auf geht’s zu einer Schlemmerfahrt speziell zu Halloween…

Dauer: 3 Stunden – Für alle Altersgruppen

Reservierung erforderlich

