Musée Bost et de l’outil 42 Grande Rue Laissey, 3 juillet 2023, Laissey.

Laissey,Doubs

Le musée Bost et de l’Outil retrace l’histoire de l’entreprise du même nom et la fabrication de pinces et tenailles..

fin : . .

42 Grande Rue

Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Bost and Tool Museum traces the history of the company of the same name and the manufacture of pliers and pliers.

El Museo Bost and Tool recorre la historia de la empresa del mismo nombre y la fabricación de alicates y tenazas.

Das Museum Bost et de l’Outil erzählt die Geschichte des gleichnamigen Unternehmens und der Herstellung von Zangen und Zerkleinerungsgeräten.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS