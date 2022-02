42 ème Fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain, 7 août 2022, Saint-Jean-Saint-Germain.

42 ème Fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain

2022-08-07 07:00:00 – 2022-08-07 00:00:00

Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire

Vide-greniers,concours de pêche, ball-trap, démonstrations de métiers anciens, expositions loisirs créatifs et photos. Village médiéval: marche des templiers, danses et jeux médiévaux, combats de chevaliers, spectacle de feu, grand feu d’artifice. Repas médiéval midi et soir, buvette,jeux pour enfants.

Venez costumés (élection du meilleur costume)pour festoyer près de l’Indre.

Vide-greniers,concours de pêche, ball-trap, démonstrations de métiers anciens, expositions loisirs créatifs et photos. Village médiéval: marche des templiers, danses et jeux médiévaux, combats de chevaliers, spectacle de feu, grand feu d’artifice. Repas médiéval midi et soir.

cdf37600@orange.fr

Vide-greniers,concours de pêche, ball-trap, démonstrations de métiers anciens, expositions loisirs créatifs et photos. Village médiéval: marche des templiers, danses et jeux médiévaux, combats de chevaliers, spectacle de feu, grand feu d’artifice. Repas médiéval midi et soir, buvette,jeux pour enfants.

Venez costumés (élection du meilleur costume)pour festoyer près de l’Indre.

Saint-Jean-Saint-Germain

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire