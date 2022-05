42 – Ctrl-Z Théâtre d’Orléans, 17 mai 2022, Orléans.

42 – Ctrl-Z

Théâtre d’Orléans, le mardi 17 mai à 20:30

**Avec son entité Ctrl-Z, l’enfant des années 80 et artiste aux multiples influences a trouvé le parfait clin d’œil à la culture geek.** [Découvrez l’univers musical du projet 42](https://ctrlzmusic.bandcamp.com/album/42-a-tribute-to-akira-and-traditional-japanese-culture) Baigné dans l’univers des musiques électroniques, ses compositions artistiques s’en inspirent fortement. À cela, il aime ajouter d’autres influences éclectiques, notamment celles des innovations technologiques et informatiques de son enfance. Expérimentation immersive, son _Projet 42_ rend hommage au théâtre japonais traditionnel (Kabuki) et à la bande originale d’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’animation et de la science-fiction, _Akira_ du réalisateur Katsuhiro Otomo. Prolongeant la trame de cette œuvre cinématographique cyberpunk, il questionne de nouveaux enjeux artistiques et technologiques immergeant le public au sein d’une architecture sonore qui brise et redimensionne l’espace réel. Les repères volent en éclats, le spectateur est transporté dans des espaces virtuels, multiples et hybrides. Un choc esthétique à vivre ! − **Ateliers scolaires** Durant plusieurs mois, l’artiste Ctrl-Z invite les jeunes de l’Institut Régional pour Jeunes Sourds « Raymont-Barberot » à découvrir et tester leur perception de la musique et des ondes sonores par le corps. Ainsi, ils identifient les modes de perceptions sensorielles alternatifs de la musique et plus particulièrement les basses fréquences, un des éléments fondamental de la musique électronique. À l’aide d’outils spécialement développés pour eux, le groupe aura l’occasion d’expérimenter et d’interpréter des productions sonores lors de Sessions 14, restitution publique de l’atelier au Théâtre d’Orléans. [Plus d’informations sur le projet Fréquences sensorielles.](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/sessions-59.html?article=2519) − **Création, direction artistique Ctrl-Z** Metteur en scène sonore Terence Briand − **Mardi 17 mai** 20h30 − Plateau et salle Vitez, dispositif central Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 42 minutes environ

Tarifs de 5€ à 10€

Expérimentation musicale et immersive en hommage au théâtre japonais traditionnel (Kabuki) et à la bande originale d’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’animation et de la science-fiction, Akira.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T20:30:00 2022-05-17T21:20:00