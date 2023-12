Bourse aux vélos de Noël 42 Chemin de Saltgourde Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 9 Décembre

Bourse aux vélos

L’association des Jantes et des Gens vient de fêter sa première année d’existence !

Pour l’occasion nous organisons une bourse aux vélos de Noël à l’atelier le samedi 9 décembre de 14h à 17h. Il y aura du vin chaud, et des vélos d’occasion de toutes les tailles, à mettre sous le sapin.

Des Jantes et des Gens

Atelier Vélo du Gour de l’Arche,

42 Chemin de Saltgourde, Périgueux

06.76.79.79.80 / 06.14.75.57.13.

42 Chemin de Saltgourde

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, December 9th

Bike market

The Jantes et Gens association has just celebrated its first year of existence!

To mark the occasion, we’re organizing a Christmas bike sale at the workshop on Saturday, December 9 from 2pm to 5pm. There will be mulled wine, and second-hand bikes of all sizes to put under the tree.

Des Jantes et des Gens

Atelier Vélo du Gour de l’Arche,

42 Chemin de Saltgourde, Périgueux

06.76.79.79.80 / 06.14.75.57.13

Sábado 9 de diciembre

Intercambio de bicicletas

La asociación Jantes et des Gens acaba de celebrar su primer año de existencia

Para celebrarlo, organizamos una venta navideña de bicicletas en el taller, el sábado 9 de diciembre de 14.00 a 17.00 horas. Habrá vino caliente y bicicletas de segunda mano de todos los tamaños para poner bajo el árbol de Navidad.

Llantas y gente

Taller de bicicletas Gour de l’Arche,

42 Chemin de Saltgourde, Périgueux

06.76.79.79.80 / 06.14.75.57.13

Samstag, 9. Dezember

Fahrradbörse

Die Association des Jantes et des Gens hat gerade ihr erstes Jahr gefeiert!

Aus diesem Anlass organisieren wir am Samstag, den 9. Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr eine Weihnachts-Fahrradbörse in der Werkstatt. Es wird Glühwein geben und gebrauchte Fahrräder in allen Größen, die Sie unter den Baum legen können.

Des Jantes et des Gens (Felgen und Menschen)

Atelier Vélo du Gour de l’Arche (Fahrradwerkstatt),

42 Chemin de Saltgourde, Périgueux

06.76.79.79.80 / 06.14.75.57.13

