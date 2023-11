Balade urbaine dans le quartier de la gare 42 avenue Marx Dormoy Montluçon, 18 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Montluçon Communauté projette de réaliser un Pôle d’Échange Multimodal à la gare de Montluçon afin d’améliorer la mobilité et de repenser l’aménagement du secteur de la gare. Dans ce cadre, elle vous invite à une balade urbaine autour de ce quartier..

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 11:30:00. .

42 avenue Marx Dormoy Gare SNCF

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Montluçon Communauté is planning to build a Pôle d?Échange Multimodal at Montluçon station to improve mobility and rethink the layout of the station area. With this in mind, we invite you to take an urban stroll around the area.

La Communauté de Montluçon tiene previsto construir un Intercambiador Multimodal en la estación de Montluçon para mejorar la movilidad y replantear el desarrollo de la zona de la estación. Para ello, le invitamos a dar un paseo urbano por la zona.

Die Montluçon Communauté plant den Bau eines Multimodal-Austauschzentrums am Bahnhof von Montluçon, um die Mobilität zu verbessern und die Gestaltung des Bahnhofsbereichs zu überdenken. In diesem Rahmen lädt sie Sie zu einem Stadtspaziergang rund um dieses Viertel ein.

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI Vallée du Coeur de France