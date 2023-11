TOULOUSE BEER FEST #5 42 Avenue Frédéric Estèbe Toulouse, 12 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Bienvenue au salon de la brasserie artisanale d’Occitanie (et d’ailleurs) !

Plein de nouveautés en perspective, des bonnes dégustations, de la bonne musique et de la gourmandise !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 19:00:00. 3 EUR.

42 Avenue Frédéric Estèbe BOULODROME COUVERT DES MINIMES

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Welcome to the Occitanie Craft Brewery Show (and beyond)!

Lots of new products, great tastings, great music and great food!

¡Bienvenido al salón de la cervecería artesanal occitana (e internacional)!

¡Tenemos un montón de nuevos productos, grandes degustaciones, buena música y buena comida!

Willkommen auf der Messe für handwerkliche Brauereien in Okzitanien (und anderswo)!

Viele Neuheiten in Aussicht, gute Kostproben, gute Musik und Leckereien!

