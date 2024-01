Concert : Peeled Cubes 42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains, samedi 13 janvier 2024.

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Ces 4 êtres hautement sensibles tricotent, détricotent et co-inventent un monde intense et envoûtant. De ce quatuor émerge un Rock planant, atmosphérique, intense, parfois sombre, enivrant, dans lequel on ressent les influences de Kings of Leon, Snow Patrol, Placebo et U2. Au-delà de la douceur enveloppante et de l’intensité dramatique de leurs mélodies, les musiques de PEELED CUBES apportent une sensation qui se transforme peu à peu en une émotion. Celle qui fait respirer vos poumons autrement et qui fait accélérer votre cœur sans que vous ne vous en rendiez compte. Au-delà de la musique, ce concert se veut un instant unique qui se transforme en souvenir émotionnel …

EUR.

42 avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



