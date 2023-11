Finales du tournoi Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 4 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Biarritztarrak organise les Finales du tournoi Plaza Berri le samedi 4 novembre à partir de 14h30.

L’edition 2023 organisée à paleta gomme pleine en 4 séries dont 1 féminine, se conclura par le programme suivant :

14h30 : Finale 3ème série ( Aubert Sébastien / Aubert Didier contre Guillaume Jean / Alza Quentin)

15h30 : Finale 2ème série (Guillaume Bernard / Rey Thomas contre Hirigoyen Raphaël / Bonafi Stéphane)

16h30 : Finale série Féminine ( Lafitte Maylis / Mundubeltz Julie contre Duportets Hicaube Delphine / Mouchet Marina )

17h30 : Finale 1ère série ( Latxague Christian / Labeyrie Gérard contre Nicol Thomas / Choy Sébastien )

Entrée Gratuite

19h : apéritif suivi du repas des finales ( réservation repas jusqu’au 2 novembre au 07 86 04 83 98 / 05 59 24 81 78 Bar Ardi Beltza..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

42 Avenue du Maréchal Foch Plaza Berri

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Biarritztarrak organizes the Finals of the Plaza Berri tournament on Saturday November 4 from 2:30 pm.

The 2023 edition, organized at paleta gomme plein in 4 series including 1 women’s, will conclude with the following program:

2.30pm: 3rd series final (Aubert Sébastien / Aubert Didier versus Guillaume Jean / Alza Quentin)

3.30pm: 2nd series final (Guillaume Bernard / Rey Thomas vs Hirigoyen Raphaël / Bonafi Stéphane)

4:30 pm: Women’s final ( Lafitte Maylis / Mundubeltz Julie versus Duportets Hicaube Delphine / Mouchet Marina )

5:30 pm: 1st series final ( Latxague Christian / Labeyrie Gérard vs Nicol Thomas / Choy Sébastien )

Free entry

7 p.m.: aperitif followed by the finals meal (meal bookings until November 2 on 07 86 04 83 98 / 05 59 24 81 78 Bar Ardi Beltza.

Biarritztarrak organiza las finales del torneo Plaza Berri el sábado 4 de noviembre a partir de las 14:30 horas.

La edición de 2023, organizada en la paleta gomme plein en 4 series, incluida 1 femenina, concluirá con el siguiente programa:

14.30 h: final de la 3ª serie (Aubert Sébastien / Aubert Didier contra Guillaume Jean / Alza Quentin)

15h30: final de la 2ª serie (Guillaume Bernard / Rey Thomas contra Hirigoyen Raphaël / Bonafi Stéphane)

16h30 : Final femenina ( Lafitte Maylis / Mundubeltz Julie contra Duportets Hicaube Delphine / Mouchet Marina )

17h30 : Final 1ª serie ( Latxague Christian / Labeyrie Gérard contra Nicol Thomas / Choy Sébastien )

Entrada libre

19h00 : aperitivo seguido de la comida de la final (comida reservada hasta el 2 de noviembre en el 07 86 04 83 98 / 05 59 24 81 78 Bar Ardi Beltza.

Biarritztarrak veranstaltet am Samstag, den 4. November ab 14:30 Uhr die Finalspiele des Plaza Berri-Turniers.

Die Ausgabe 2023, die in paleta gomme pleine in 4 Serien, darunter 1 Frauenserie, organisiert wird, wird mit folgendem Programm abgeschlossen:

14.30 Uhr: Finale 3. Serie ( Aubert Sébastien / Aubert Didier gegen Guillaume Jean / Alza Quentin)

15.30 Uhr: Finale 2. Serie (Guillaume Bernard / Rey Thomas gegen Hirigoyen Raphaël / Bonafi Stéphane)

16.30 Uhr: Finale Serie Frauen ( Lafitte Maylis / Mundubeltz Julie gegen Duportets Hicaube Delphine / Mouchet Marina )

17.30 Uhr: Finale 1. Serie ( Latxague Christian / Labeyrie Gérard gegen Nicol Thomas / Choy Sébastien )

Eintritt frei

19h : Aperitif gefolgt vom Essen der Finalspiele ( Reservierung des Essens bis zum 2. November unter 07 86 04 83 98 / 05 59 24 81 78 Bar Ardi Beltza.

