Pelote basque Tournoi d’Eté 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 1 août 2023, Biarritz.

Tous les mardis jusqu’au 29 août ( sauf le 15/08).

En lever de rideau, nouveauté cette année : présentation d’équipes féminines qui disputeront un tournoi à paleta gomme.

Puis, en seconde partie, les meilleurs spécialistes du moment s’affronteront dans la spécialité de Pala corta, discipline très technique et spectaculaire.

Plaza Berri est un fronton couvert, avec possibilité de restauration sur place..

Every Tuesday until August 29 (except August 15).

New this year, the curtain rises with the presentation of women’s teams competing in a paleta gum tournament.

Then, in the second half, the best specialists of the moment will compete in the highly technical and spectacular Pala corta.

Plaza Berri is a covered fronton, with on-site catering available.

Todos los martes hasta el 29 de agosto (excepto el 15/08).

La apertura del telón de este año incluye una novedad: la presentación de equipos femeninos que competirán en un torneo de paleta chicle.

Después, en la segunda parte, los mejores especialistas del momento competirán en la Pala corta, muy técnica y espectacular.

La Plaza Berri es un frontón cubierto, con servicio de restauración in situ.

Jeden Dienstag bis zum 29. August ( außer am 15.08.).

Neu in diesem Jahr ist die Vorstellung von Frauenteams, die ein Turnier in Paleta Gum bestreiten.

In der zweiten Hälfte des Turniers treten dann die derzeit besten Spezialisten in der technisch anspruchsvollen und spektakulären Disziplin Pala corta gegeneinander an.

Plaza Berri ist ein überdachter Giebel, mit der Möglichkeit, vor Ort zu essen.

