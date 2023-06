Marché du soir des producteurs de Lourmarin 42 avenue du 8 mai 45 Lourmarin, 4 avril 2023, Lourmarin.

Lourmarin,Vaucluse

Tous les mardis soirs avec animation cuisine de rue de début mai à fin septembre : un chef réalise une recette devant le public!.

2023-04-04 à ; fin : 2023-10-31 . .

42 avenue du 8 mai 45 Fruitière Numérique

Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Tuesday evening with street food animation from the beginning of May to the end of September: a chef makes a recipe in front of the public!

Todos los martes por la noche con una animación de cocina callejera desde principios de mayo hasta finales de septiembre: ¡un chef elabora una receta delante del público!

Jeden Dienstagabend mit Straßenküche von Anfang Mai bis Ende September: Ein Koch bereitet ein Rezept vor dem Publikum zu!

Mise à jour le 2023-06-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse