Hint 42 Avenue de Stalingrad Dijon, 28 mars 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

.

Hint (FR)

Hervé et Arnaud ont créé Hint en 1993 à Angers et ont fait leur premier concert en avril 1994, il y a 30 ans.

Hint ne s’est jamais éteint, le groupe alternant des périodes de concerts et des périodes de sommeil, au gré des envies. À l’occasion de cet « anniversaire », Hint reprend la route, comme à chaque fois, juste pour le plaisir de se retrouver ensemble sur scène pour rejouer sa musique hors des modes et des codes, et retrouver la ferveur du public, fidèle depuis 3 décennies.

EUR.

42 Avenue de Stalingrad LA VAPEUR

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR