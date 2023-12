Nils Frahm – Music for Dijon 42 Avenue de Stalingrad Dijon, 6 mars 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

Nils Frahm (DE)

Lorsque l’on évoque la frontière entre la musique classique et la musique électronique, aucun autre nom n’est plus évocateur que celui de Nils Frahm, pianiste, producteur et compositeur installé à Berlin. Sa manière atypique d’approcher un instrument séculaire, joué de manière contemplative et intime, ses ambiances sonores faites de textures et d’electronica atmosphérique ont conquis de nombreux fans à travers le monde. Ses multiples concerts et tournées autour du globe ont renforcé sa réputation en tant que musicien exceptionnel mais aussi de fascinant performeur live.

Nils Frahm a repris le chemin de la scène en 2022 pour la première fois depuis 2019, avec des projets ambitieux, et a inauguré sa tournée internationale intitulée Music For. au Sydney Opera House. Il est actuellement en tournée dans toute l’Europe, présentant une toute nouvelle musique oscillant entre l’expérimental, l’ambiant et l’électronique.

42 Avenue de Stalingrad LA VAPEUR

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



