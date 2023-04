EXPOSITION – VARIATIONS SUR LE PAYSAGE 42 avenue de la Libération, 1 mars 2023, Nancy.

La bibliothèque universitaire de Lettres Sciences humaines et sociales de Nancy propose l’exposition « Variations sur le paysage » du 1er mars au 27 avril 2023. Christophe Eckes, artiste plasticien, maître de conférences à l’Université de Lorraine, spécialisé en histoire des mathématiques et rattaché aux Archives Henri-Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP – PReST), y présente ses travaux autour de la thématique du paysage dans la salle d’exposition de la bibliothèque.

À partir d’une sélection de peintures et de dessins de Christophe Eckes, cette exposition vise à interroger le statut paradoxal du paysage qui, selon les termes empruntés au philosophe italien Rosario Assunto (1915-1994), apparaît comme un espace à la fois limité et ouvert. Les travaux présentés dans le cadre de cette exposition sont issus d’observations in situ et conservent donc la trace des expériences immersives qui ont précédé leur réalisation, qu’il s’agisse d’espaces paysagers que l’on parcourt du regard, que l’on traverse, que l’on contourne, qu’on longe ou que l’on voit défiler.

Trois thématiques sont ici retenues : paysages de bord de mer qui présentent une ouverture maximale ; paysages urbains articulant le point de vue de l’observateur, ainsi que deux points de fuite ; paysages de sous-bois suggérant un lointain obstrué par l’apparente densification des arbres à mesure que le regard tend vers l’horizon.. Tout public

Vendredi 2023-03-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-27 19:00:00.

42 avenue de la Libération

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The University Library of Letters, Humanities and Social Sciences of Nancy is offering the exhibition « Variations on Landscape » from March 1 to April 27, 2023. Christophe Eckes, visual artist, lecturer at the University of Lorraine, specialized in the history of mathematics and attached to the Archives Henri-Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP – PReST), presents his work on the theme of landscape in the library’s exhibition room.

From a selection of paintings and drawings by Christophe Eckes, this exhibition aims to question the paradoxical status of the landscape which, according to the terms borrowed from the Italian philosopher Rosario Assunto (1915-1994), appears as a space that is both limited and open. The works presented in this exhibition are the result of in situ observations and thus preserve the trace of the immersive experiences that preceded their realization, whether they are landscape spaces that we walk through with our eyes, that we cross, that we walk around, that we walk along or that we see passing by.

Three themes have been selected here: seaside landscapes that present a maximum opening; urban landscapes that articulate the viewer?s point of view, as well as two vanishing points; landscapes of undergrowth that suggest a distance obstructed by the apparent densification of the trees as the gaze tends towards the horizon.

La Biblioteca Universitaria de Letras, Humanidades y Ciencias Sociales de Nancy propone la exposición « Variaciones sobre el paisaje » del 1 de marzo al 27 de abril de 2023. Christophe Eckes, artista plástico, profesor en la Universidad de Lorena, especializado en historia de las matemáticas y adscrito a los Archivos Henri-Poincaré – Filosofía e Investigaciones sobre las Ciencias y las Tecnologías (AHP – PReST), presenta en la sala de exposiciones de la biblioteca su obra sobre el tema del paisaje.

A partir de una selección de pinturas y dibujos de Christophe Eckes, esta exposición pretende cuestionar el estatuto paradójico del paisaje que, en palabras del filósofo italiano Rosario Assunto (1915-1994), aparece como un espacio a la vez limitado y abierto. Las obras presentadas en esta exposición son el resultado de observaciones in situ y conservan así la huella de las experiencias inmersivas que precedieron a su realización, ya se trate de espacios paisajísticos que recorremos con la mirada, que atravesamos, que bordeamos, que recorremos o que vemos pasar.

Se han seleccionado aquí tres temas: paisajes costeros de máxima apertura; paisajes urbanos que articulan el punto de vista del espectador, así como dos puntos de fuga; y paisajes de maleza que sugieren una distancia obstruida por la aparente densificación de los árboles cuando la mirada alcanza el horizonte.

Die Universitätsbibliothek für Geistes- und Sozialwissenschaften in Nancy zeigt vom 1. März bis zum 27. April 2023 die Ausstellung « Variations sur le paysage » (Variationen über die Landschaft). Christophe Eckes, bildender Künstler, Dozent an der Universität Lothringen, spezialisiert auf die Geschichte der Mathematik und dem Archives Henri-Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP – PReST) angegliedert, präsentiert dort im Ausstellungsraum der Bibliothek seine Arbeiten rund um das Thema Landschaft.

Anhand einer Auswahl von Gemälden und Zeichnungen von Christophe Eckes soll diese Ausstellung den paradoxen Status der Landschaft hinterfragen, die nach den Begriffen, die dem italienischen Philosophen Rosario Assunto (1915-1994) entlehnt sind, als ein gleichzeitig begrenzter und offener Raum erscheint. Die in dieser Ausstellung gezeigten Arbeiten sind aus Beobachtungen vor Ort hervorgegangen und bewahren somit die Spuren der immersiven Erfahrungen, die ihrer Entstehung vorausgingen, ob es sich nun um Landschaftsräume handelt, die man mit dem Blick durchläuft, durchquert, umrundet, an ihnen entlanggeht oder an ihnen vorbeizieht.

Drei Themen wurden ausgewählt: Landschaften am Meer, die eine maximale Offenheit aufweisen; Stadtlandschaften, die den Standpunkt des Betrachters sowie zwei Fluchtpunkte artikulieren; Landschaften im Unterholz, die eine Ferne suggerieren, die durch die scheinbare Verdichtung der Bäume versperrt wird, je weiter der Blick in Richtung Horizont geht.

