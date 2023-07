Monti’spectacle : Gum Over 42 Avenue Charles de Gaulle Montivilliers, 28 juillet 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

Cirque absurde et rock’n’roll, par la Cie Lombric Spaghetti.

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle » de la route !

Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.

Production : Collectif Mobil Casbah

Lieu de rendez-vous : Belle Étoile, école Jules Collet

Durée : 45 min – Tout public.

Gratuit.

2023-07-28 18:30:00 fin : 2023-07-28 . .

42 Avenue Charles de Gaulle École Jules Collet

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



As part of the summer season « Monti’spectacle en bas de chez moi! »

Absurd, rock’n’roll circus, by Cie Lombric Spaghetti.

On a whim, two oddballs answer the « shovel » of the road!

In an explosive blues atmosphere, they put themselves to the test in a balancing act. They play with nothing, hijacking shovels, spades and Vauban barriers in an absurd and perilous performance.

Production: Collectif Mobil Casbah

Meeting point: Belle Étoile, Jules Collet school

Duration: 45 min.

Free

¡En el marco de la temporada de verano « Monti’spectacle en bas de chez moi!

Circo absurdo y rock’n’roll, por la Cie Lombric Spaghetti.

De improviso, ¡dos bichos raros se lanzan a la carretera!

En un ambiente de blues explosivo, se ponen a prueba en un acto de equilibrismo. No le dan importancia a nada, secuestran picas y barreras Vauban en una actuación absurda y peligrosa.

Producción: Collectif Mobil Casbah

Lugar de encuentro: Belle Étoile, escuela Jules Collet

Duración: 45 min.

Gratis

Im Rahmen der Sommersaison « Monti’spectacle en bas de chez moi! »

Absurder Zirkus und Rock’n’Roll, von der Cie Lombric Spaghetti.

Aus einer Laune heraus haben zwei Schreihälse auf die « Schaufel » der Straße reagiert!

In einer explosiven Blues-Atmosphäre stellen sie sich selbst in Balance-Spielen auf die Probe. Sie spielen mit einem Nichts, während sie Spatenschaufeln und Vauban-Zäune zweckentfremden, für die Dauer einer absurden und gefährlichen Performance.

Produktion: Collectif Mobil Casbah

Ort des Treffens : Belle Étoile, Schule Jules Collet

Dauer: 45 Min. – Für alle Altersgruppen.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche