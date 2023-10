Journées Nationales de l’architecture 42 – 44 place Jules Ferry Yzeure, 14 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Du prieuré des bénédictines au Lycée Jean-Monnet et à l’hôtel de Ville. Visite guidée de cet ensemble urbain qui a évolué depuis 1150..

2023-10-14 14:00:00

42 – 44 place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From the Benedictine priory to the Lycée Jean-Monnet and the Hôtel de Ville. Guided tour of this urban complex, which has evolved since 1150.

Desde el priorato benedictino hasta el Liceo Jean-Monnet y el Ayuntamiento. Haga una visita guiada por este complejo urbano, que ha evolucionado desde 1150.

Vom Benediktinerinnen-Priorat zum Lycée Jean-Monnet und zum Hôtel de Ville. Geführter Rundgang durch dieses städtische Ensemble, das sich seit 1150 entwickelt hat.

