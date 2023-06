Kermesse des écoles centre-ville 42 – 44 place Jules Ferry Yzeure, 18 juin 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Spectacles, stands, buvette au profit des écoles Louise-Michel et Jules-Ferry, organisée par l’Amicale des écoles publiques du bourg..

2023-06-18 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-18 . .

42 – 44 place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Shows, stalls and refreshments to benefit Louise-Michel and Jules-Ferry schools, organized by the Amicale des écoles publiques du bourg.

Espectáculos, puestos y refrescos a beneficio de las escuelas Louise-Michel y Jules-Ferry, organizados por la Amicale des écoles publiques du bourg.

Aufführungen, Stände, Getränkestand zugunsten der Schulen Louise-Michel und Jules-Ferry, organisiert von der Amicale des écoles publiques du bourg.

