42.195 – Marc Buléon TNT – Terrain Neutre Théâtre, 6 novembre 2021, Nantes.

2021-11-06 Représentations les 5 et 6 novembre 2021 à 19h

Horaire : 19:00 19:50

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 5 et 6 novembre 2021 à 19h

Conte. 42.195, c’est la longueur précise, en mètres, d’un marathon. A vingt ans, Zéphyrin Legros rêve de devenir champion de la discipline. Sur les chemins escarpés de l’entraînement intensif, plusieurs fois il se fourvoie. Un jour il va trop loin et sa vie bascule. Le temps d’un spectacle, le conteur Marc Buléon nous emporte dans l’histoire de cet homme sensible et courageux, banal et extraordinaire, il nous parle de piano et de course à pied, d’amour et de désespoir, de la magie des histoires. On vogue de Jean Echenoz à Homère, de moments légers aux scènes intenses, des sourires chaleureux aux discrètes larmes… De et conté par Marc Buléon / Cie Mots & Couleurs / avec le regard extérieur de Louise Buléon Kayser. Durée : 50 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

