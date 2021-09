La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges 41ÈME OPEN INTERNATIONAL D’ÉCHECS DE LA BRESSE La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

41ÈME OPEN INTERNATIONAL D’ÉCHECS DE LA BRESSE La Bresse, 3 novembre 2021, La Bresse. 41ÈME OPEN INTERNATIONAL D’ÉCHECS DE LA BRESSE 2021-11-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-06 17:00:00 17:00:00 Le Pont du Metty 21 rue de la courbe

La Bresse Vosges 45 EUR Comme chaque année, le club Nancy Stanislas Echecs et l’échiquier Spinalien organisent, avec le soutien financier de la région Grand Est et de la ville de La Bresse, leur traditionnel tournoi de la Bresse. Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour sa 41ème édition dans l’exceptionnel cadre montagnard aux magnifiques couleurs automnales des Hautes Vosges. Profitez de l’opportunité de participer à un tournoi en mode « all inclusive » où vous pourrez jouer, dormir, manger et vous détendre au sein du Pont du Metty. En plus de la piscine couverte, pour les plus jeunes il y aura aussi accès au babyfoot, aux tables de ping pong ou à un espace à l’extérieur pour faire un foot. Sans oublier le cadre magnifique propice aux multiples randonnées et visites aux alentours. Venez retrouver l’ambiance chaleureuse qui a fait la réputation de cet open vosgien, où chaque joueur dispose d’un tournoi à son niveau. +33 6 22 53 56 66 http://www.nancy-stanislasechecs.fr/?page_id=13460 Stanislas échecs dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse Le Pont du Metty 21 rue de la courbe Ville La Bresse lieuville 48.03609#6.92498