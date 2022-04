41ème marché des tisserands Varaignes, 4 juin 2022, Varaignes.

41ème marché des tisserands Lieu-dit Le Bourg Château Varaignes

2022-06-04 – 2022-06-06 Lieu-dit Le Bourg Château

Varaignes Dordogne Varaignes

3 3 EUR L’un des rares marchés en France où se rencontrent tisserands, créateurs textiles et un public averti dans une optique de dynamisation des échanges et des évolutions. Y sont représentées différentes techniques en lien avec le textile: tissage(lin, chanvre, laine, mohair, coton, lirette…), feutrage, tricotage, teinture, chapellerie… ainsi que des démonstrations.

Exposition “Reprises…repriseS”

Tout au long de ce week-end, différentes démonstrations seront proposées et animées par des professionnels: dentelle aux fuseaux, tissage baltique à sangle dorsale, tissage ikat.

+33 5 53 56 35 76

Fils et Métiers

Lieu-dit Le Bourg Château Varaignes

