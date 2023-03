41ème Foire aux fromages et à la gastronomie Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine A l’occasion de la 41eme édition, le Comité d’organisation souhaite une manifestation festive. Pour l’accompagner dans cette démarche, il a été fait appel à la région de la Wallonie qui sera mis à l’honneur : joie de vivre, gaieté, gastronomie seront au rendez-vous. Les attractions de la fête foraine offriront aux petits et aux grands des instants d’amusement. De nouveaux exposants, producteurs, artisans feront découvrir leurs produits et leur savoir-faire. Les habitués ont déjà répondu à l’appel et sont impatients de retrouver leurs fidèles clients.

Une nouveauté cette année à la foire, le concours caprin à destination des éleveurs qui pourront présenter à un jury leurs chèvres qui seront primées par un jury de professionnels, selon les critères définis par le règlement du concours.

comitefoirefromage@orange.fr +33 2 47 72 00 13 https://www.foireauxfromagesetdelagastronomie.fr/

