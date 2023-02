41ème Fête des Marais de Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

41ème Fête des Marais de Bourges, 26 août 2023, Bourges

2023-08-26 – 2023-08-27

Cher C’est à la fin de l’été, lorsque les récoltes abondent et au moment de la Saint-Fiacre, le patron des jardiniers, que les Marais de Bourges sont mis à l’honneur. Promenades en barques, visites spéciales des Marais, animations et concerts sont au programme ! Célébrons ensemble la fin de l’été à la traditionnelle fête de Marais de Bourges . Au programme des concerts, balades en barques, un marché de producteurs et visites commentées pour tout connaître des Marais . +33 2 48 65 25 57 BOURGES-MARAIS

Bourges

