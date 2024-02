41eme bourse aux Minéraux et Fossiles de NARBONNE Parc des Expositions Narbonne, samedi 24 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-24T10:00:00+02:00 – 2024-08-24T20:00:00+02:00

Fin : 2024-08-25T10:00:00+02:00 – 2024-08-25T19:00:00+02:00

Le groupe Géologique du Narbonnais a le plaisir de vous informer que la tenue de sa 41eme bourse aux minéraux et fossiles de Narbonne aura lieu les 25 et 25 aout 2024 au PARC DES EXPOSITIONS de Narbonne, avenue Maitre Hubert MOULY: 30 exposants professionnels vont présenter des minéraux et des fossiles du monde.

– Plusieurs d’entre eux, s’attachent à la minéralogie et à la paléontologie françaises et régionales. Tous feront le bonheur des collectionneurs.

– Ces « cailloux » étonnants par leurs formes et leurs couleurs, et les fossiles de faunes et flores très lointaines racontent l’histoire de la terre.

– Des animations autour de la bourse complètent cette manifestation :

– La bourse d’échange, très dynamique ou chacun présente ses trouvailles personnelles.

– Les ateliers pour les enfants qui repartent avec leurs trésors,

– La librairie spécialisée avec le concours de la librairie Libellis

– L’observation de micro-minéraux.

• Cette année une superbe exposition complète l’ensemble. Son thème est « Le Gypse partout et dans l’Aude ». une présentation des multiples formes que peut prendre le gypse, son utilité, dans la vie de tous les jours, avec un altier spécifique de polissage et des vitrines de présentation de très beaux exemplaires.

• Horaires : 10 h 19 h le samedi – 10h 18 h le dimanche

• Entrées : 4 € – gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

• Bar et restauration complètent l’ensemble.

Je vous invite à venir découvrir la géologie présentée par des amateurs passionnés et destiné à tout public, débutants ou collectionneurs confirmés.

Parc des Expositions Avenue de la Mer, Narbonne Narbonne 11000 Aude Occitanie 0468904400

