41e Courses de Waldo Waldolwisheim, 13 juillet 2022

RDV incontournable pour les amoureux de la course à pied et de la convivialité sportive, le foyer Rural de Waldolwisheim organisera le 13 juillet 2022 la 41ème édition des Courses de Waldo. Vivez ou revivez l'une des épreuves proposées : • Courses enfants • la mytique 15 Km sur route • la populaire 7 Km sur route • la dernière venue, 12 Km 100% nature avec un parcours qui ne vous laissera pas indifférent Pour participer à la prochaine édition, inscrivez-vous directement en ligne à l'adresse http://www.performance67.com. Un certificat médical ou une licence sportive sera exigé par les organisateurs. Pour plus d'informations, pour découvrir les parcours, etc… consultez et abonnez-vous à la page Facebook https://www.facebook.com/courses.de.waldo +33 6 70 89 70 59

