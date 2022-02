41e AMR JAZZ FESTIVAL AMR / Sud des Alpes, 23 mars 2022, Genève.

41e AMR JAZZ FESTIVAL

du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars à AMR / Sud des Alpes

Voici une 41ème édition de l’AMR JAZZ FESTIVAL superbement équilibrée, avec cinq doubles concerts en cinq soirées, au cœur des Pâquis, à l’AMR. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! Nos invité.es ? Citons Whatever happens don’t be yourself (NOR), Demian Cabaud (PT), Lionel Loueke (IT/BEN), Tomas Fukiwara-Triple Double (USA), EthioBraz (NOR-ETH), Rudresh Mahanthappa Hero Trio (IT-IND), entre autres. Difficile de tous les citer ! Nous vous invitons à consulter le programme complet dès le 28 février 2022 sur notre site [www.amr-geneve.ch](http://www.amr-geneve.ch) !

–

Jazz, musique improvisée / du 23 au 27 mars, AMR – Genève

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T19:30:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T19:30:00 2022-03-27T23:59:00